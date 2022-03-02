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Demet Akbağ’ın oğlunu gören tanıyamadı

Demet Akbağ’ın oğlunu gören tanıyamadı

Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Demet Akbağ'ın gözlerden uzak büyüyen oğlu Ali Çika'nın son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Başrolünü Ata Demirer ile paylaştığı Eyyvah Eyvah filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen Demet Akbağ'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Akbağ'ın özellikle ailesi merak edildi. Akbağ'ın oğlunun son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Akbağ'ın oğlu Ali Çika için "Daha dün çocuktu ne ara büyümüş de bu kadar olmuş! Maşallah" yorumu yapıldı. Öte yandan anne-oğlun benzerliği dikkatlerden geçmedi.

 

Etiketler Ali Çika demet akbağ
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