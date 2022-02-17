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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un görüntülendiği otomobilin fiyatı dudak uçuklattı

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un görüntülendiği otomobilin fiyatı dudak uçuklattı

Söylemezsem Olmaz ekibi Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'u masaya yatırdı. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç lüks bir araçtan inerken görüntülenmişti. Söylemezsem Olmaz ekibi otomobilin 18 milyon TL olduğunu açıkladı.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un yeniden barışıp evlilik kararı alması gündemden düşmüyor. Söylemezsem Olmaz ekibi bu konuyu masaya yatırdı. Oğuzhan Koç'un bindiği aracın fiyatı gündem oldu. Bircan Bali lüks otomobilin 18 milyon TL olduğunu açıkladı.

Daha önce Oğuzhan Koç için "Silik, gittiği her yeri batıran..." yorumunda bulunan Arto ise bu aracın ünlü şarkıcının olduğuna inanmadı. Arto "Çocuğun arabasıyla yürüyelim üstüne? Selin Ciğerci'den almıştır" diyerek dalga geçti.

ARABA TANIDIK BİRİNİN ÇIKTI
Seren Serengil "Bu araba çocuğun arabası değil herhalde? Kiralık mı?" dedi.

Söylemezsem Olmaz ekibi aracın Oğuzhan Koç'un olduğuna inanamadı ve konuyu araştırdı. Bircan Bali açıklamasının devamında "Ceren Hindistan'ın eski sevgilisi Ümit Aslan'a ait bir kiralık araba" iddiasında bulundu.

Etiketler Demet Özdemir oğuzhan koç
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