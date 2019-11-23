Deniz Çakır'dan meslektaşlarını kızdıracak açıklama

'Kutsal Motor' adlı YouTube kanalında yayınlanan, Zeynep Ocak'ın sunduğu 'Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler' programının yeni konuğu Deniz Çakır oldu.

Albüm hazırlığında olan oyuncu, şarkı sözü yazdığını söyledi: Son dönemde şarkı yazıyorum, orijinal şarkılar. Bestesini Metin Özülkü ile yapacağız. Haddim değil ama Zuhal Olcay tadında, hikâye anlatmak gibi iddiası olmayan, sevdiğim bazı şarkıları seslendireceğim. Belki birkaç türkü de.

Rol aldığı dizi Arap ülkelerine satılmasına rağmen maddi açıdan bir gelir elde etmediğini anlatan Deniz Çakır, Arap dünyasından reklam teklifleri aldığını açıkladı.

“Tereyağı reklamında oynayacak kadar, paraya o kadar muhtaç değilim. Yemedim kafayı yani çok şükür, yatağımda rahat uyuyorum.”

"YILDIM ARTIK KENDİMİ ANLATMAKTAN"

Anlaşılamamaktan şikayet eden güzel oyuncu, tepkisini “Ben anlaşılamıyorum. Yıldım artık insanlara kendimi anlatmaktan. Bir gidin ya” sözleriyle dile getirdi.

Bir dönem 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde rol alan Deniz Çakır, taksi şoförleriyle yaşadığı ilginç diyalogları anlattı:“Takside ‘Para almayalım’ demeler çok oldu. ‘Ne münasebet’ diyor, sanki para vererek küfrediyorum gibi. Buraya da taksiyle geldim, şoför ‘Siz Çakır abinin eşisiniz’ dedi mesela.”

Deniz Çakır, depresyonla ilgili soruya, "Depresyona girince perdeleri kapatır otururum. Bilinmez huzursuzluktan giriyorum depresyona. Kariyerdir falan, en kötü kırtasiye dükkanı açarım ama sebepsiz belirsizlik nedeniyle depresyona girerim. Gamsızlıktan da anksiyete basıyor."