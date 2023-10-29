Dilan Polat'tan yeni açıklama

Dilan Polat haklarındaki soruşturmaya ilişkin "Bugüne kadar ülkemizde buna benzer olaylarda yaşanmış tüm soruşturmalara göz atıldığında, yargılama sonrası sonuç dağın fare doğurması gibidir" dedi.

Kara para aklama iddiaları nedeniyle MASAK'ın haklarında inceleme başlattığı ve tüm mal varlıklarına el konulan Dilan Polat ve Engin Polat çiftine ait 15 iş yerinde geçtiğimiz günlerde arama yapıldı. Çift hakkındaki savcılık soruşturması sürerken Dilan Polat bugün Instagram hesabından yazılı bir açıklama yaptı.

Dilan Polat "Saygıdeğer kardeşlerime, Türkiye Kamuoyuna, Yüce Türk Adaletine" ifadeleriyle başlayan açıklamasında "Ticaretimizi sürdürürken toplum önünde çeşitli insani ve dünyevi nedenlerden kaynaklı bir takım etik ve edebe ilişkin aşırılıklarımız, şımarıklıklarımız, gösterişlerimiz olmuştur. Zaman zaman çeşitli insani zaaflar nedeniyle haddimizi aştığımızı bu süreçte daha iyi idrak ettik. Kamuoyu önünde milletimizden özür dilemenin Allah karşısında da yeni bir yönelim içinde gösterişten ve aşırılıktan uzak olmamız gerektiğinin bilinci içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

Polat "MASAK raporuna göre hakkımızda vergi sorumluluğu dışında başkaca herhangi bir (kara para, yasadışı bahis vb.) suçlama, tespit ve delil yoktur" iddiasında bulundu.

Dilan Polat açıklamasında ayrıca "Bu süreç bir süre daha devam ettiğinde istihdam olarak, devletimizin vergi geliri olarak uğrayacağı zarar, soruşturmadan elde edilecek menfaatten, kat ve kat fazla olacaktır. Bu durum uygulamada da hep böyle olmaktadır. Yargı makamlarımızın eli altındaki istatistiklere bakmasını, başlangıçla sonuç arasındaki farkı değerlendirmelerini arz etmekteyiz" dedi.

Dilan Polat'ın sosyal medyada yayınladığı açıklaması şöyle:

'HER KULDA OLABİLECEĞİ GİBİ...'

"Zamanın bu vaktinde tüm vatandaşlarımız gibi bizler de hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz.

Bizlerde de her kulda olabileceği gibi beşeri hatalar mevcuttur.

Ticaretimizi sürdürürken toplum önünde çeşitli insani ve dünyevi nedenlerden kaynaklı bir takım etik ve edebe ilişkin aşırılıklarımız, şımarıklıklarımız, gösterişlerimiz olmuştur.

Bunlardan dolayı öncelikle Allah huzurunda mahcubiyetimiz, sizler karşısında da düşüncesizliklerimiz ve nezaketsizliklerimiz olmuştur.

Zaman zaman çeşitli insani zaaflar nedeniyle haddimizi aştığımızı bu süreçte daha iyi idrak ettik.

'GÖSTERİŞTEN VE AŞIRILIKTAN UZAK OLMAMIZ GEREKTİĞİNİN BİLİNCİNDEYİZ'

Her şerrin içinde bir hayır vardır diye söylenegelen ve asla değişmeyen, yazılı olmayan bir kural vardır.

Ticaretimizin durdurulduğu, itibarımızın yok edilmeye çalışıldığı, doğruyla yanlışın iç içe gösterildiği, izan, akıl ve vicdanın aleyhimizde kaybolduğu, vurun abalıya mantığıyla hareket edilen bu zor zamanlarda, "zorlukla beraber kolaylık vardır" ilkesi uyarınca, tabir caizse kendi kabuğumuza çekilip, bir durup, tefekkür edip, kendimize gelip, meydana gelen olaylarla alakalı muhasebe imkanı bulduk. Bu özeleştiri sonrası kamuoyu önünde milletimizden özür dilemenin Allah karşısında da yeni bir yönelim içinde gösterişten ve aşırılıktan uzak olmamız gerektiğinin bilinci içerisindeyiz.

'KARA PARA, YASA DIŞI BAHİS TESPİTİ YOKTUR'

Yaşamakta olduğumuz zor zamanlarımızla ilgili olarak, gerçeklerin ortaya çıkması açısından bazı açıklamalarda bulunmak gerekmektedir.

Hakkımızda yürütülen bir savcılık soruşturması mevcuttur. Söz konusu soruşturma gizli olarak yürütülmektedir. Bu soruşturma ile ilgili hazırlanmış bir MASAK ön raporu mevcuttur. Ayrıca savcılığın söz konusu olaylarla alakalı delil toplama ve araştırması devam etmektedir. MASAK raporuna göre hakkımızda vergi sorumluluğu dışında başkaca herhangi bir (kara para, yasadışı bahis vb.) suçlama, tespit ve delil yoktur. Savcılık ve vergi idaresine tüm bilgi ve belgeler teslim edilmiş, bahçemizin kazılması dahil her türlü işlem yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir.

'DAĞIN FARE DOĞURMASI GİBİDİR'

Hukukçularımızın değerlendirmesi ve mahkemelerimizin itibar ettiği bilirkişilerin bilimsel mütalaaları, ortada vergi sorumluluğu dışında örgüt suçu, kara para, bahis gibi bir suçlamanın olamayacağı yönündedir. Bugüne kadar ülkemizde buna benzer olaylarda yaşanmış tüm soruşturmalara göz atıldığında, yargılama sonrası sonuç dağın fare doğurması gibidir. Onun için soruşturma makamlarından yargılama sonucunun öngörülerek davranmalarını en üst kimlik olan vatandaş kimliğiyle beklemekteyiz.

Şu an tüm banka hesaplarımıza, ticarimizin işlediği platform ve yöntemlere tedbir konulmuştur.

Bu süreç bir süre daha devam ettiğinde istihdam olarak, devletimizin vergi geliri olarak uğrayacağı zarar, soruşturmadan elde edilecek menfaatten, kat ve kat fazla olacaktır. Bu durum uygulamada da hep böyle olmaktadır. Yargı makamlarımızın eli altındaki istatistiklere bakmasını, başlangıçla sonuç arasındaki farkı değerlendirmelerini arz etmekteyiz."