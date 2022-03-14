  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Dilberay ve Bergen'in ardından Nusret'in hayatı da belgesel oluyor

Dilberay ve Bergen'in ardından Nusret'in hayatı da belgesel oluyor

Dilberay ve Bergen'in ardından Nusret'in hayatı da belgesel oluyor

Dilberay ve Bergen'in ardından Salt Bea akımını başlayan ünlü kasap ve sosyal medya fenomeni Nusret Gökçe'nin hayatı da belgesel filme aktarılacak.

Ülkemiz pazarına hızlı bir giriş yapacak olan Disney Plus, belgeseli çekmek için harekete geçti. Dökü drama (yarı belgesel film) tarzındaki projeyi bir Türk değil, ünlü bir Amerikalı yönetmen çekecek.

38 yaşındaki Nusret Gökçe'nin hayatının anlatılacağı proje için oldukça heyecanlı olduğu öğrenildi. Platformda ayrıca ülkemiz tarihinde önemli yeri olan Barış Manço, Kemal Sunal gibi değerli isimler için de benzer çalışmalar yapacak.

Etiketler dilberay nusret film
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bu video infial yarattı: Rusya Eyfel kulesini vurdu!
Prof. Dr. Özgür Demirtaş ''sonunda ne olacağını yazayım'' diyerek açıkladı
Dünya'da 12'nci vaka Türkiye'de görüldü: Hamileyken hamile kaldı
Yargı'nın güzel avukatı Pınar Deniz'den yeni proje
TOGG gümbür gümbür geliyor: Yerli otomobil ilk 10'a girdi!
''Garantili iş sever'' Katarlılara kötü haber! Yayın ihalesinde zafer Türkiye'nin!
Hesap makinelerini hazırlayın... Erken emekliliğin formülü açıklandı
Benzin ve motorine büyük indirim geliyor
Dünyanın kanını donduran olay! Savaştan kaçan Ukraynalı genç kıza tecavüz etti
Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan Kıraç’a olay sözler