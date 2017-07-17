Dilini eşek arısı soktu

İvana Sert'in eski eşi ve oğlunun babası Yurdal Sert'in başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmez.

EŞEK ARISINI FARK ETMEYİP HAMBURGERİ ISIRDI

"Dilini eşek arısı soksun" deyimi gerçek oldu. İvana Sert'in eski eşi Yurdal Sert, Bodrum bir partiye katıldı.

Bu sırada sipariş ettiği hamburgere konan eşek arısını fark etmedi. Hamburgeri ısırınca arı dilini soktu.

ÖLÜME NEDEN OLABİLİYOR

Eşek arısının iğnesi bazı bünyelerde ani ölüme neden olabiliyor. Herkesin ödü koptu. Ambulans gelene kadar diline buz kompresi yapıldı. Yurdal Sert ambulansta tedavi edildi.

Yurdal Sert, İvana Sert ile olaylı evliliğiyle adından söz ettirmişti.