Diriliş Ertuğrul'a sürpriz transfer

Çarşamba akşamlarının reyting rekorları kıran 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin yeni sezon çekimleri Riva'da kurulan dev platoda son sürat devam ediyor. Metin Günay'ın yönetmen koltuğuna oturduğu Mehmet Bozdağ imzalı projenin kadrosuna son olarak usta oyuncu Ünal Silver de katıldı.



"UMUR BEY ROLÜNE HAYAT VERECEK"



Yeni sezonuna başlayacak olan rekortmen dizi, Osman Gazi dönemi öncesi Engin Altan Düzyatan'ın hayat verdiği Ertuğrul ve çocuklarının hikayesini anlatmaya devam edecek. Metin Günay'ın yönetmen koltuğuna oturduğu Mehmet Bozdağ imzalı projenin kadrosuna son olarak usta oyuncu Ünal Silver de katıldı. Kasım ayında merakla beklenen yeni sezonuna başlaması beklenen dizide Silver, 'Umur Bey' rolüne hayat verecek. Diziye daha önce de yeni sezon için Hande Soral ve Armağan Oğuz katılmıştı.

ÜNAL SİLVER KİMDİR?



Ünal Silver, 16 Temmuz 1948 tarihinde İstanbul'da doğdu. 2010 yılında Deli Saraylı dizisinde Amiral Sir Edward rolünü oynadı. Ayrıca Tuba Büyüküstün'ün başrolde oynadığı Gönülçelen dizisinde Burhan rolünü oynadı. Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı Kuzey Güney Dizisinde Atilla Sinaner karakterini canlandırdı. 2012 yılında yayınlanmaya başlayan senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün yazdığı ''Benim İçin Üzülme'' adlı dizide rol aldı. Ünal Silver'ın bir oğlu ve Şefika Natalie Gümüş adında Köln'de yaşayan pedagog bir kızı vardır.