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Dünyaca ünlü yönetmen hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü yönetmen hayatını kaybetti

Tüm zamanların en çok izlenen filmi Nottinh Hill'in yönetmenliğini de yapan Güney Afrika doğumlu ünlü İngiliz yönetmen Roger Michell, 65 yaşında hayatını kaybetti.

Notting Hill, Venus ve My Cousin Rachel gibi filmleri yönetmesiyle tanınan yönetmen, hayatını kaybetti.

Basın Derneği'nde yapılan açıklamayla Roger Michell'in hayatını kaybettiği duyuruldu.

Roger Michell, Başrollerini Julia Roberts ve Hugh Grant'ın paylaştığı 1999 yapımı romantik komedi Notting Hill (Aşk Engel Tanımaz) ile tüm zamanların en çok hasılat yapan İngiliz filmini yönetmişti.

Etiketler Roger Michell julia roberts notting hill venus my cousin rachel
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