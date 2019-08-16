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  3. 16 Ağustos 2019 17:37

Ebru Polat'ın havuz pozu sosyal medyayı salladı

Geçtiğimiz günlerde yoğun konser takvimi sırasında ayağını inciten Ebru Polat son paylaşımıyla yine olay oldu. Polat havuz pozuyla takipçilerine coşturdu.

Ebru Polat'ın havuz pozu sosyal medyayı salladı
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Güzel şarkıcı Ebru Polat sosyal medya hesabından yayımladığı cesur fotoğraf ile takipçilerini kendine hayran bıraktı. Polat'ın fotoğrafı kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

"SENİ SUDAN ÇIKARIRDIM"

Ebru Polat Instagram hesabından yayımladığı fotoğrafa, "Evde seni böyle bekleyen bir aşkın var mesela, ve sen yüzme bilmiyorsun, ne yapardın?" notunu ekledi.

Polat'ın sorusuna birçok sosyal medya kullanıcısı cevap verdi. Polat'ın bir takipçisi paylaşıma, "Gerekirse boğulurdum ama yine de yanına gelmeye çalışırdım" ifadelerini kullandı. Başka bir takipçisi ise, "Seni sudan çıkarırdım" yorumunu yaptı.


 
 

sosyal medya , ebru polat , havuz
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