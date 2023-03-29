Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanıyor mu?

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş'un boşanma kararı aldığı iddia edildi. Şallı, ayrılık iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Eski model ve sunucu Ebru Şallı ile iş insanı Uğur Akkuş, 2019'da nikâh masasına oturmuştu. Zaman zaman evliliklerindeki sorunlarla gündeme gelen çiftten iddiaya göre kötü haber geldi.

FİKİR AYRILIKLARI EVLİLİĞİN SONUNU GETİRDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçmişte yaşadıkları krizleri atlatan ancak beraberliklerine bir şans daha veren çiftin bu kez fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma noktasına geldikleri iddia edildi.

Şallı'nın evliliğini bitirmek için harekete geçtiği de konuşulanlar arasında.

ŞALLI'DAN AÇIKLAMA GELDİ

İddianın gündem olmasının ardından Şallı sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

46 yaşındaki Şallı, "Çıkan haberlere bunları yazmak istedim. Henüz açılmış, herhangi bir boşanma davası yoktur. Her evlilikte olduğu gibi zaman zaman bizde fikir ayrılıkları yaşıyoruz. Hepsi bu. Her şeyin hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

ŞİDDET İDDİASI GÜNDEM OLMUŞTU

Uğur Akkuş'un geçtiğimiz aylarda trafikte seyir halindeyken tartıştığı Ebru Şallı'ya aracın içinde şiddet uyguladığı iddia edilmişti.

Çevredekilerin yardımıyla şiddetten kurtulan Şallı ise haklarındaki darp iddiasını kesin bir dille yalanlayarak evliliğinde sorun olmadığını söylemişti.