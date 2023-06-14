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Ebru Şallı'ya da EYT piyangosu vurdu! Aldığı maaşı açıkladı

Ebru Şallı'ya da EYT piyangosu vurdu! Aldığı maaşı açıkladı
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Ünlü manken Ebru Şallı'nın EYT düzenlemesi kapsamında emekli olduğu ortaya çıktı. Şallı, 7 bin 500 TL maaş bağlandığını söyledi.

Son günlerde eşi Uğur Akkuş'un dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınmasıyla gündeme gelen Ebru Şallı, dün Nişantaşı'ndaki bir mekanın davetinde görüntülendi. Ayaküstü basın mensuplarıyla konuşan ve oldukça keyifli olduğu görülen Şallı, emekli olduğunu söyledi.

"7 BİN 500 TL MAAŞIM VAR"
Güzelliği ve fiziğiyle adından söz ettiren 45 yaşındaki Ebru Şallı, Emeklilikte Yaşa Takılanlar kervanından olduğunu ve sonunda beklediği haberi aldığını söyledi. Emeklilikle ilgili işlemlerin tamamlandığını söyleyen ünlü isim, "EYT'liydim. Başvurdum ve emekli oldu. Emekli maaşım 7 bin 500 TL… Bayram olmadan bayram ikramiyesi geldi. Onu şu an harcamadım" dedi.

"UĞUR İFADE VERDİ, SORUN YOK"
Eşinin gözaltına alınmasıyla ilgili konuşan Şallı, "Benim de gözaltına alındığım haberleri çıktı. Ben de mecburen evden video çekip açıklama yaptım sosyal medyada… Konunun benimle alakası yok. Uğur'un bir işi ile ilgili ifade vermesi gerekiyordu. Burada olmadığı ve ifadeyi veremediği için konu zorunlu ifadeye düştüğü için direkt ifadesini verdi. Sorun yok, ifadesini verdi çıktı" şeklinde konuştu. Ünlü model, daha önce boşanmanın eşiğinden döndüğü Akkuş ile evliliğinde bir problem olmadığını da sözlerine ekledi.

EŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş, 500 bin dolar (11 milyon TL) alacağı olan bir şahsın şikayeti üzerinde ünlü modelle tatil dönüşü pazar günü havalimanında gözaltına alınmıştı. Gayrettepe'de ifade veren Akkuş, Bentley marka lüks aracını borçlu olduğu kişiye vermiş ve hakkındaki şikayet kalkınca da serbest bırakılmıştı.

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş hakkında karar verildiEbru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş hakkında karar verildiGüncel

 

Etiketler ebru şallı eyt emeklilik
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