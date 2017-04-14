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  1. 14 Nisan 2017 09:38

Ece Erken: ''Alişan'a kız isteyeceğiz''

Magazin dünyasının müzmin bekarı Alişan dünya evine mi giriyor ?

Ece Erken: ''Alişan'a kız isteyeceğiz''
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Ece Erken, yıllardır bekarlıktan şikayet eden Alişan’ı evlendirmek için harekete geçti. Ünlü sunucu, bu işi ciddi biçimde ele aldığını ve güçlü bir adayın olduğunu söyledi.

Ece Erken önceki gece arkadaşı Selin Altan’ın Arnavutköy Whisper’daki doğum günü partisine katıldı. Sabah saatlerinde programı olduğu için partide sadece 10 dakika kalan Erken, çıkışta soruları yanıtladı. Hürriyet gazetesinden İsmail Bayrak'ın haberine göre Erken, Alişan’ı evlendirme işini bizzat ele aldığı iddialarıyla ilgili şunları söyledi: 

“Evlendirmezsek bu gidişle evde kalacak. O yüzden Esra (Erol) ve ben duruma el attık. Biz de evlendiremezsek kimse başaramaz. Bir aday var. O da ekranlardan, ama manken falan değil. Evlilik yolunda adımlar atılıyor. Aileler de tanıştı. Yakında kız isteyeceğiz.” 
Ece Erken, tüm ısrarlara rağmen Alişan’ın görüştüğü genç kızın kim olduğunu açıklamadı.

Hürriyet

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