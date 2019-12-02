EDHO'da sürpriz ayrılık iddiası! Diziye veda mı ediyor ?

ATV'de 3 Aralık Salı akşamı ekrana gelecek olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 149. yeni bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşanacak. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Burak Sergen, Ozan Akbaba ve Naz Elmas'ın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde Altan'ın "Hızır'ın beni sattığınızı düşünmesi kötü bir fikir değil" sözleri dikkat çekiyor.

Haşmet ile Tipi'nin ablası arasındaki ilişki ise evliliğe doğru gidiyor. Ancak çılgına dönen Tipi, Haşmet'i dövdükten sonra bağlıyor ve ipe boğmaya çalışıyor. Haşmet'i öldürmek üzere olan Tipi'nin "Kimse benim ablama göz koyamaz. Bana yakışına yapıp seni boğup buradan gideceğim. Sen acı çekerek ölmeyi hakediyorsun" sözleri izleyenlerde merak uyandırıyor.



EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

DHO'da son bölümde Hızır, eski sevgilisi Sevda'nın kendisini zehirleyerek öldürmek istediğini anladı. Sevda'nın hamile olmadığını da öğrenen Hızır büyük ihanet karşısında şaşkına döndü. Diğer yandan ise masada şok bir infaz yaşandı. Masaya ihanet ettiği ortaya çıkan Behram'ı Feyyaz masada tek kurşunla öldürdü. Oyuncu Evren Erler ise EDHO'ya veda etti.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Meftunlar'ın kızı Sevda'nın hamilelik yalanı ortaya çıktı. Hızır Çakırbeyli hamile sandığı eski sevgilisi Sevda'nın planını öğrendi. Hızır ile Sevda arasında yüzleşme yaşandı. Hızır'ın Altan'la yakaladığı Sevda, "Altan'a para verdiğim doğru. Ancak bu seni öldürmek için değildi. Sana acı çektirmek için, kayıp vermen içindi. Tıpkı benim gibi" dedi. Sevda hamile olmadığını da öğrenen Hızır'ı öldürmek için çaya ve suya zehir attı. Ancak Hızır güvenlik kamerası görüntülerini izleyince Sevda'nın neler yaptığını gördü.

Tufan, masanın baş düşmanı Altan ile yaptığı anlaşma ile oğlunun canını kurtarırken kendi canını tehlikeye atmıştır.

Depo baskını esnasında, hem vurulmasına hem de silahların çalınmasına sebep olan haini ele verebilecek tek isim Tefo'nun gözlerini açması an meselesidir.

Masaya ihanet etmenin bedelinin ölüm olduğunu bilen Tufan, açığa çıkmamak için Sınırsızlardan yardım ister. Gitgide düşmanın avcunun içine düşen Tufan'ın, Sınırsızlarla yapacağı anlaşma bununla sınırlı kalmayacaktır.



Hızır ile savaş halindeki Altan'ı, bu mücadelesinde maddi olarak destekleyen Sevda'nın planları ise ortaya çıkmıştır.

Hızır'ın son kez konuşup, akıbetiyle ilgili bir karar almak için Sevda'yı eve getirmesi Çakırbeyli kadınlarında şok etkisi yaratacaktır. Evlerinden elini kolunu sallayarak çıkmasını istemedikleri Sevda'ya, Hızır'dan önce bir şey yapmamak için zor duran ev ahalisi, ondan bir an önce kurtulmadıkları için çok pişman olacaklardır.





