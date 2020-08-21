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  3. 21 Ağustos 2020 22:11

Erdoğan'ın müjde açıklaması sonrası ünlüler ne dedi?

Karadeniz'de doğalgaz keşfini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından ünlü isimler sosyal medya hesaplarından fikirlerini paylaştı.

Erdoğan'ın müjde açıklaması sonrası ünlüler ne dedi?
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Tüm Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün vereceği müjdeye odaklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında müjdeyle ilgili detayları açıklamaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi" dedi.


Müjdenin ardından ünlü isimlerden de paylaşımlar geldi. İlk paylaşım Demet Akalın'dan geldi. Akalın paylaşımında "Hayırlı olsun kaç sene yetiyor" sorusunu sordu.

Hasan Kaçan ise "Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Sonsuz şükürler olsun" diyerek mutluluğunu paylaştı.

Tuğba Ekinci ise Erdoğan'ı paylaşarak "Helal" notunu düştü.

Metin Şentürk de müjdeden sonra duygularını paylaştı ve "Türkiyemiz tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi. Rabbim devletimizin ve milletimizin yardımcısı olsun" dedi.

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