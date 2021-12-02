Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı
Oyuncu Erkan Petekkaya, böbreklerinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle, hastaneye kaldırıldı.
Star TV'de yayınlanan Söz Sende aldı dizide başrol oynayan Erkan Petekkaya, akşam saatlerinde böbrek ağrısı nedeniyle acil olarak hastaneye kaldırıldı.
BÖBREK TAŞI NEDENİYLE AMELİYAT OLMUŞTU
Petekkaya'nın hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Oyuncu Petekkaya böbrek taşı nedeniyle dört yıl önce ameliyat olmuştu.
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