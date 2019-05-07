SON DAKİKA
AK PARTİ'DEN İSTANBUL SEÇİMLERİ İÇİN BİR HAMLE DAHA
ERDOĞAN'DAN İSTANBUL SEÇİMLERİ İÇİN İLK AÇIKLAMA - CANLI
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 07 Mayıs 2019 11:35

Erol Köse'ye eşi Fulden Köse’den 10 milyon TL'lik boşanma davası

Ünlü müzik yapımcısı Erol Köse'nin eşi Fulden Köse, eşine zina, sadakatsizlik ve haysiyetsiz hayat sürme, fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddet, pek kötü ve onur kırıcı davranış içeren şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtı.

Erol Köse'ye eşi Fulden Köse’den 10 milyon TL'lik boşanma davası
A+ A-

Müzik yapımcısı Erol Köse'nin Türkçe öğretmeni eşi Fulden Köse zina, sadakatsizlik ve haysiyetsiz hayat sürme, fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddet, pek kötü ve onur kırıcı davranış içeren şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtı.

Hürriyet gazetesinden Hayati Arıgan'ın haberine göre Fulden Köse hayatını zindana çevirdiğini ileri sürdüğü Erol Köse'den 50 bin TL nafaka ile 10 milyon TL tazminat istedi.

 Fulden Köse mahkemenin zina ve sadakatsizlik, psikolojik ve ekonomik şiddet, evlilik birlikteliğinin kendisine yüklemiş olduğu hiçbir görev ve sorumluluğu yerine getirmemesi, haysiyetsiz hayat sürmesi, pek kötü ve onur kırıcı davranışları sonucu şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmalarına karar verilmesini istedi. Tıp doktoru olan Köse'nin müzik yapımcılığı yaptığının belirtildiği dilekçede önemli şarkıcıların albümlerini yaptığı her ay 30-40 bin TL arasında telif geliri aldığı, çalışanları adına almış olduğu gayrimenkullerden ise 50-60 bin TL kira geliri elde ettiği belirtildi.

Hürriyet

mahkeme , psikolojik şiddet , fiziksel , tazminat davası , eşine zina , fulden köse , erol köse , boşanma davası , sadakatsizlik , haysiyetsiz hayat sürme , ekonomik şiddet
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM