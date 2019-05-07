Erol Köse'ye eşi Fulden Köse’den 10 milyon TL'lik boşanma davası

Müzik yapımcısı Erol Köse'nin Türkçe öğretmeni eşi Fulden Köse zina, sadakatsizlik ve haysiyetsiz hayat sürme, fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddet, pek kötü ve onur kırıcı davranış içeren şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtı.

Hürriyet gazetesinden Hayati Arıgan'ın haberine göre Fulden Köse hayatını zindana çevirdiğini ileri sürdüğü Erol Köse'den 50 bin TL nafaka ile 10 milyon TL tazminat istedi.

Fulden Köse mahkemenin zina ve sadakatsizlik, psikolojik ve ekonomik şiddet, evlilik birlikteliğinin kendisine yüklemiş olduğu hiçbir görev ve sorumluluğu yerine getirmemesi, haysiyetsiz hayat sürmesi, pek kötü ve onur kırıcı davranışları sonucu şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmalarına karar verilmesini istedi. Tıp doktoru olan Köse'nin müzik yapımcılığı yaptığının belirtildiği dilekçede önemli şarkıcıların albümlerini yaptığı her ay 30-40 bin TL arasında telif geliri aldığı, çalışanları adına almış olduğu gayrimenkullerden ise 50-60 bin TL kira geliri elde ettiği belirtildi.