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  3. 17 Mayıs 2017 18:51

Esra Erol'un tehdidine böyle yanıt verdi

Boks dersleri alan Esra Erol eşi Ali Özbir'e gözdağı verdi.

Esra Erol'un tehdidine böyle yanıt verdi
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Boks dersleri alan Esra Erol, ders videosunu Instagram hesabında takipçileri ile paylaştı ve eşi Ali Özbir'e gözdağı verdi. Ancak Özbir'den cevap gecikmedi.

Boks antrenörü Niyazi Kaban'dan ders almaya başlayan Esra Erol, ders videosunu Instagram hesabında takipçileri ile paylaştı ve eşi Ali Özbir'e gözdağı verdi. Ancak Özbir'in cevabı gecikmedi.

Eşi Ali Özbir’e de gözdağı veren Esra Erol videonun altına “Kendine dikkat et Ali” notunu düştü.

Ali Özbir’den ise yanıt gecikmedi.

Erol’un videosunu repost eden Özbir, eşine “Konum at geliyorum. Kim kime dikkat ediyormuş, görelim. Hocan da gelsin…” sözleriyle karşılık verdi.

yanıt , ali özbir , tehdit , esra erol , boks