Sürücülere müjde ! LPG otogaza indirim geldi
Sürücülere müjde ! LPG otogaza indirim geldi
Komşudaki grip salgını Edirne'yi alarma geçirdi
Komşudaki grip salgını Edirne'yi alarma geçirdi
AÖF final sınav sonuçları açıklandı
AÖF final sınav sonuçları açıklandı
YSK'dan ''sonuçlar değiştirildi'' iddiasına yanıt
YSK'dan ''sonuçlar değiştirildi'' iddiasına yanıt
İstanbul'da Kabataş-Mahmutbey metro hattında ilk araç raya indi
İstanbul'da Kabataş-Mahmutbey metro hattında ilk araç raya indi
Kayıp kedi 10 yıl sonra eve döndü
Kayıp kedi 10 yıl sonra eve döndü
Önce dolar şimdi de euro! Euro 6 TL'nin altında
Önce dolar şimdi de euro! Euro 6 TL'nin altında
Araç sahiplerine güzel haber: Benzine 11 kuruş indirim geliyor !
Araç sahiplerine güzel haber: Benzine 11 kuruş indirim geliyor !
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 24 Ocak 2019 16:15

Eşref Kolçak hastaneye kaldırıldı

Yeşilçam'ın efsane ismi 92 yaşındaki Eşref Kolçak hastaneye kaldırıldı.

Eşref Kolçak hastaneye kaldırıldı
A+ A-

Yeşilçam'ın efsane ismi 92 yaşındaki Eşref Kolçak, Bursa'da hastaneye kaldırıldı. Onur Akay, "Akciğerleri su toplayan sanatçının hastanede tetkikleri yapıldı ve sonuçları bekleniyor" bilgisini paylaştı.

Merhum şarkıcı Harun Kolçak'ın babası olan oyuncu Eşref Kolçak'ın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Üzücü haberi Onur Akay, kaleme aldığı bir yazı ile duyurdu.

AKCİĞERLERİ SU TOPLADI

Eşref Kolçak'ın hastanede çekilmiş fotoğrafını yayınlayan ses sanatçısı Onur Akay, ''Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Eşref Kolçak, Bursa'da hastaneye kaldırıldı. Devlet hastanesinde tedavi gören Kolçak, yaşa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle zor günler geçiriyor. Akciğerleri su toplayan sanatçının, Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'nde tetkikleri yapıldı ve sonuçları bekleniyor" ifadelerini kullandı.

DOĞUM GÜNÜNÜ BİR HAFTA ÖNCEDEN KUTLADILAR

28 Ocak'ta 92 yaşına girecek olan Eşref Kolçak'a moral olması için dostları doğum gününü bir hafta önceden kutladı. Gemlik'te yaşayan usta oyuncu, dostlarını kırmadı ve hastane odasında doğum günü pastasının mumlarını üfledi.

Eşref Kolçak'ın oğlu ünlü müzisyen Harun Kolçak, prostat kanserinden 19 Temmuz 2017'de hayatını kaybetti.

eşref kolçak , yeşilçam , hastane
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM