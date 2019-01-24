Eşref Kolçak hastaneye kaldırıldı

Yeşilçam'ın efsane ismi 92 yaşındaki Eşref Kolçak, Bursa'da hastaneye kaldırıldı. Onur Akay, "Akciğerleri su toplayan sanatçının hastanede tetkikleri yapıldı ve sonuçları bekleniyor" bilgisini paylaştı.

Merhum şarkıcı Harun Kolçak'ın babası olan oyuncu Eşref Kolçak'ın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Üzücü haberi Onur Akay, kaleme aldığı bir yazı ile duyurdu.



AKCİĞERLERİ SU TOPLADI



Eşref Kolçak'ın hastanede çekilmiş fotoğrafını yayınlayan ses sanatçısı Onur Akay, ''Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Eşref Kolçak, Bursa'da hastaneye kaldırıldı. Devlet hastanesinde tedavi gören Kolçak, yaşa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle zor günler geçiriyor. Akciğerleri su toplayan sanatçının, Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'nde tetkikleri yapıldı ve sonuçları bekleniyor" ifadelerini kullandı.

DOĞUM GÜNÜNÜ BİR HAFTA ÖNCEDEN KUTLADILAR



28 Ocak'ta 92 yaşına girecek olan Eşref Kolçak'a moral olması için dostları doğum gününü bir hafta önceden kutladı. Gemlik'te yaşayan usta oyuncu, dostlarını kırmadı ve hastane odasında doğum günü pastasının mumlarını üfledi.

Eşref Kolçak'ın oğlu ünlü müzisyen Harun Kolçak, prostat kanserinden 19 Temmuz 2017'de hayatını kaybetti.