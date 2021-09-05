Ezgi Mola'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama

Ezgi Mola, koronavirüse yakalandığı haberiyle sevenlerini üzen ünlü oyuncu, süreci sıkıntısız geçirdiğini söyledi.

Etiler'de görüntülenen Ezgi Mola, koronavirüsü atlattığını söyledi.

Ünlü oyuncu, "Ne olur ne olmaz diye iki kez test yaptırdım. Kimseye riske atmaya gerek yok" dedi. Cem Yılmaz'ın 'Erşan Kuneri' dizisi çekimlerinde çok eğlendiğini belirten oyuncu, "Çekimler çok güzel ve eğlenceli geçti. O kadar güzel ekip kurdu ki Cem, kötü olması mümkün değildi" şeklinde konuştu.

"AŞI OLDUĞUM İÇİN ÇOK KOLAY ATLATTIM"

Milliyet'in haberine göre, Mola, "Çok kolay atlattım. Aşı olduğumdan dolayı olduğunu düşünüyorum. Aşı olmayan arkadaşlarımızı da görüyorum, ağır geçiriyorlar" sözleriyle, aşının önemine vurgu yapmış oldu.