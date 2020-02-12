Fahriye Evcen babasını kaybetti

Fahriye Evcen'in bir süredir kanser ile mücadele eden babası Ramazan Evcen, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

HAYRANLARI YORUM YAĞMURUNA TUTTU

Fahriye Evcen’in bir akrabası, yaptığı paylaşımla acı haberi duyurdu. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in hayranlarının çok fazla yorum yapması üzerine, akrabaları paylaşımını sildi.

Kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile evli Fahriye Evcen, babasının kanser hastalığının nüksetmesiyle kahrolmuş uzun bir süre ortalarda görünmemişti. Baba Ramazan Evcen’in iki yıl önce hastalığı nedeniyle midesinin bir kısmı ameliyatla alınmıştı.