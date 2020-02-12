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  3. 12 Şubat 2020 11:22

Fahriye Evcen babasını kaybetti

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in babası Ramazan Evcen hayatını kaybetti. Evcen'in babası bir süredir kanserle mücadele ediyordu.

Fahriye Evcen babasını kaybetti
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Fahriye Evcen'in bir süredir kanser ile mücadele eden babası Ramazan Evcen, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

HAYRANLARI YORUM YAĞMURUNA TUTTU
Fahriye Evcen’in bir akrabası, yaptığı paylaşımla acı haberi duyurdu. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in hayranlarının çok fazla yorum yapması üzerine, akrabaları paylaşımını sildi.

Kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile evli Fahriye Evcen, babasının kanser hastalığının nüksetmesiyle kahrolmuş uzun bir süre ortalarda görünmemişti. Baba Ramazan Evcen’in iki yıl önce hastalığı nedeniyle midesinin bir kısmı ameliyatla alınmıştı.

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fahriye evcen
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