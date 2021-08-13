Fatoş Yelliler hakkında bomba iddia: Bir sevgilisi daha var

Şarkıcı Berdan Mardini'den geçtiğimiz mart ayında anlaşmalı olarak boşanan, 'yasak aşk' itirafı sonrası günlerdir magazin gündeminden düşmeyen Fatoş Yelliler ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.

Boşanma aşamasında olduğu dönemde Gökhan Göz'le aşk yaşadığını duyuran ve sonrasında iş insanı ve ailesinden özür dileyen Berdan Mardini'ni eski eşi Fatoş Yelliler gündemden düşmüyor.

Yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Yelliler hakkında Beyaz TV'de bomba iddialar yer aldı.



Beyaz TV programında Sinem Yıldız"Bu hanımefendinin gümrükçü bir sevgilisi daha var, evli bir beyefendi ve bu sevgili Yelliler'e 50 bin TL harçlık gönderiyor" dedi.