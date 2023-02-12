Fazıl Say: ''Külliye’de 10 bin depremzede barınabilir''

Piyanist Fazıl Say, 10 ilde yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilimizi yerle bir eden 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından "Külliye’de 10.000 depremzede barınabilir" dedi.

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say deprem nedeniyle eğitim-öğretime ara verilmesini, "Eğitim kurumlarının kapatılmasını yanlış buluyorum" diyerek tepki gösterdi.

Fazıl Say, öğrenci yurtları yerine 'Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin depremzedeler için kullanılabileceğini şu sözlerle ifade etti:

"Elbette ki ortam çok kaos ve aklıselim kararlar alınması için zaman da az. Ama eğitim kurumlarının kapatılmasını iyi bulmuyorum. Öğrenci yurtlarını da barınak yapmayı da şu yüzden öncelikli bulmuyorum. Devletin her yerde binaları var, lojmanları, tesisleri, kongre salonları, stadyumları var. Külliye var, sadece Külliye’de 10.000 depremzede barınabilir. Madem tüm bunlar milletindir, şimdi değil de ne zaman? Tüm ülkede hayat akışını durdurmadan kararlar alınmalı."