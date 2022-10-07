Gazeteciler Mehmet Dinçerler'e ''gümüş tepsi'' ve ''robot süpürge''yi sordu

Ünlü şarkıcı Hadise ile olan evliliği göz açıp kapayıncaya kadar sonlanan iş insanı Mehmet Dinçerler boşanma davası sonrasında ilk kez görüntülendi. Gazeteciler Dinçerler'e sadece evdeki robot süpürge ve Hadise’yi isteme törenindeki gümüş tepsiyi aldığına dair haberler soruldu.

Şarkıcı Hadise'den boşanan iş insanı Mehmet Dinçerler, önceki akşam Bebek'te bir mekan çıkışı görüntülendi. Snob Magazin'de yer alan habere göre; düğünde takılan takılar ve son olarak boşandıktan sonra sadece evdeki robot süpürge ve Hadise’yi isteme törenindeki gümüş tepsiyi aldığı haberlerini soran muhabirlere cevap vermeyen Dinçerler, arkadaşı ile beraber mekanın önüne sıfır yanaştırdıkları arabasına binerek gözlerden kayboldu.