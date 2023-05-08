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Gençlere çağrı yapmıştı... Tarkan oyunu kullandı

Gençlere çağrı yapmıştı... Tarkan oyunu kullandı
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Şarkıcı Tarkan, 14 Mayıs seçimleri için oyunu verdi.

Almanya'da yaşayan şarkıcı Tarkan, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında oy kullandı. Tarkan, oy verdiği anı sosyal medya hesabından paylaştı.
Tarkan paylaşımına, "Ben oyumu verdim. Vatana millete hayırlı olsun" notunu düştü.

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Etiketler Şarkıcı Tarkan oyunu kullandı
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