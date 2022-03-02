Gökçe Bahadır hamile mi?

Gökçe Bahadır, müzisyen Emir Ersoy ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü oyuncunun hamile olduğu iddialarına yanıt geldi.

Oyuncu Gökçe Bahadır, 25 Şubat'ta müzisyen Emir Ersoy ile nikah masasına oturmuştu.

Gökçe Bahadır'ın hamile olduğu ve çiftin bu nedenle yıldırım nikahı kıydığı iddia edildi.

Haberlere yalanlama ise çifte yakın kaynaklardan geldi.

Emir Ersoy cephesinden Tv8'de yayınlanan 2. Sayfa programına gönderilen mesajda "Emir ile konuşuyorum şuan. Haberler doğru değil. Gökçe hamile değil" ifadelerine yer verildi.