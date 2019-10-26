Gökçe Bahadır hayranlarına müjde! Başrolle geri dönüyor

Sezen Aksu’nun şarkılarından ilham alınarak hazırlanan ‘İzmir’in Kızları’ müzikalinin başrolü, Gökçe Bahadır oldu.

Yapım şirketi Most Production, uzun süredir görüştüğü oyuncuyla, her konuda anlaştı. Son dönemde sahnede şarkı söylemeye de başlayan Bahadır, gösteride Minik Serçe’nin fenomen eserlerini seslendirecek.

'Hem eğlenip, hem güleceğimiz hem de hüzünleneceğimiz bir iş olacak'

Oyuncu, önümüzdeki günlerde yapımcıyla Sezen Aksu’nun evine giderek, müzikalde seslendireceği şarkılara karar verecek. Aralık ayının ilk günlerinde provalara başlayacak oyuncu, “Hem eğlenip, hem güleceğimiz hem de hüzünleneceğimiz bir iş olacak” şeklinde konuştu. Projenin prömiyeri ise şubat ayında yapılacak.

