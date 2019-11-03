Gökhan Özoğuz'dan Ahmet Hakan'a sert yanıt !

Athena Gökhan 29 Ekim'de gündeme bomba gibi düşen metrodaki cübbeli adamın videosuyla tweet atmış bunun cumhuriyet düşmanlığı olduğunu söylemişti. Bunun üzerine Ahmet Hakan köşesinde bu yoruma yer vermiş ve Gökhan Özoğuz'u eleştirmişti.

Ahmet Hakan 'Athena Gökhan’a açık mektup' başlıklı yazısında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Metroda tacize uğradığı iddia edilen sarıklı cübbeli adamla ilgili olarak… ‘Bunun laiklik ve Cumhuriyet düşmanı olduğu kesin’ demişsiniz. Yapmayın bunu Athena Gökhan Beyefendi. Çünkü bu yaptığınızla… Mesela uzun saçlı, küpeli, marjinal kıyafetli birini gördüğünde ‘Bunun din ve Allah düşmanı olduğu kesin’ diyen bir yobazın yaptığı arasında zerre kadar fark yoktur. Hakkaniyet duygusu olan vicdanlı insanlar…

Karşılarındaki kim olursa olsun asla kılık kıyafetlerine bakarak, ‘Bu kişi kesinlikle şöyledir, böyledir’ diye hüküm vermezler. İlkesel olarak böyle yapmazlar. Kendilerine yakıştırmazlar böyle bir şeyi… Siz de yakıştırmayın Athena Gökhan Beyefendi.”

"EN ÖNEMLİ NOKTAYI KAÇIRMIŞSINIZ'

Özoğuz ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Ahmet bey mektubunuz için teşekkürler. Fakat tweet’in en önemli noktasını kaçırmışsınız. Ülkemizdeki siyasi konularla alakalı hızlı değişen şahıslardan dolayı öyle refleksler gelişmiş ki…

En hassas olduğum ‘insan ayırma’ konusunda bile attığım tweet’i yorumlarken, tamamen tersi bir düşünce ile yazdığımı zannedebiliyor bazı kişiler. Ne üzücü! Keşke çamur at izi kalsın güruhunun mesajlarını okuyup böyle bir kanıya varmadan, bir kaç bölümden oluşan tweet’imi dikkatli okuyup öyle yorumlasaydınız” dedi.