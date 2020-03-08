  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 08 Mart 2020 11:52

Gülben Ergen aylık gelirini açıkladı !

Eski eşi Erhan Çelik'le davaları devam eden Gülben Ergen mahkemede aylık gelirini açıklayınca gündem oldu.

Gülben Ergen aylık gelirini açıkladı !
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, eski eşi Erhan Çelik'in açtığı hakaret davasının duruşmasına katıldı. 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davadan beraat eden Ergen'in, İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın tutanaklarında aylık geliriyle ilgili yaptığı açıklamada dikkat çekti.

"AYLIK GELİRİM 15 BİN TL"

Sunucu Erhan Çelik, boşandığı eski eşi şarkıcı Gülben Ergen'in kocası tarafından öldürülen Emine Bulut'a ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Şikayet üzerine 'hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlanan Gülben Ergen'in davası karara bağlandı.

TV100'de yer alan habere göre; davadan beraat eden ünlü şarkıcı tutanaklarda aylık gelirinin 15 bin TL olduğunu söyledi. Konserlerinin yanı sıra reklam filmlerinde de yer alan Ergen'in kazancı ise herkesi şaşırttı.

Öte yandan Gülben Ergen'in beraatine rağmen davasından vazgeçmeyen Erhan Çelik istinaf mahkemesine gitmeye hazırlanıyor.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
gülben ergen , mahkeme , gelir
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM