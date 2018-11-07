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  3. 07 Kasım 2018 13:22

Gülben Ergen: ''Beni neden öldürmek istediler ?''

Kanal D ekranlarında yayınlanan bir magazin programına konuk olan şarkıcı Gülben Ergen çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Gülben Ergen: ''Beni neden öldürmek istediler ?''
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46 yaşındaki şarkıcı Gülben Ergen, bugün Kanal D ekranlarında yayınlanan programa konuk oldu. Ergen, program boyunca açıklamalarda bulundu. Ergen’in bu açıklamaları kafaları karıştırdı.

“EN BÜYÜK DÜŞMANLARIM KADINLAR OLDU”

Gülben Ergen: “Ahmet Kural ve Sıla olayında ben Sıla’ya ilk destek olanlardanım. Ben de bir ara adliye de yaşıyordum. 26 kere gittim ben o adliyeye gizli saklı bir şekilde. Ben samimiyete ve göz bebeklerine bakan bir insanım. 11 kişiye daha fazla kişi eklenecek. Açtığım davalar sonucu ceza alacak daha çok kişi var. En büyük düşmanlarım kadınlar oldu hep. Beni sevmeyenler Whatsapp grubu kurmuş. Beni neden öldürmek istediler? Ben onlara ne yaptım? Arda Turan ve Berkay olayında da ben Aslıhan Doğan’ı aradım. Çünkü Aslıhan hamileydi. Çok zor bir dönemdi. Demet Akalın’a da kırgındım ben. Boşanma haberini duyunca çok üzüldüm. Demet’ten boşanma haberini alınca çılgına döndüm. Çok tatlı bir ailelerdi. Hira benim elime doğdu. Sonra Deniz Seki’yle birlikte gecelere aktık. Orada bir kadın dayanışması var” ifadelerini kullandı.


 

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