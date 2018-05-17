Gülben Ergen evleniyor, Tarkan 2. kez baba oluyor...

Nuray Sayarı ünlülerin hayatları hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Tarkan ve Demet Akalın'ın ikinci çocukları olacağını, Gülben Ergen'in de bu sene evleneceğini iddia etti.

M1 Konya Alışveriş Merkezi, Anneler Günü özel etkinliğinde Türkiye'nin önde gelen astrologlarından Nuray Sayarı'yı ağırladı.

Banu Noyan organizasyonuyla gerçekleşen etkinlikte Nuray Sayarı, Konyalılarla buluştu. Annelere özel olan söyleşide ünlü astrolog Nuray Sayarı, tüm soruları tek tek yanıtladı. Yüzlerce kişinin hınca hınç tıka doldurduğu etkinlik alanı, en kalabalık günlerinden birini yaşadı. Nuray Sayarı'ya merak ettikleri soruları sorma fırsatı yakalayan M1 Konya ziyaretçileri, ünlü astrolog ile fotoğraf çektirmek için de uzun bir kuyruk oluşturdu. Hanımlar en çok ünlülerin hayatlarıyla ilgili sorular sordu. İşte Nuray Sayarı'nın Türkiye'nin ünlü isimleri hakkında yaptığı bomba açıklamalar:

TARKAN VE DEMET AKALIN'A İKİNCİ BEBEK GELİYOR

"Tarkan çok güzel bir evlilik yaptı. Şahane gidiyor her şey. Çok iyi bir baba olacak. 2. bebek de mutlaka gelecek. Demet Akalın da ikinci kez anne olacak."

GÜLBEN ERGEN EVLENECEK

"Gülben Ergen'in yükseleni kova... Bu sene ona ani evlilik görünüyor."

ALİŞAN'IN EŞİNİ ANNESİ SEÇTİ

"Alişan, annesinin seçtiği bir kadınla evlendi. Bu yüzden çok mutlu olacak ve evlilik yürüyecek."

