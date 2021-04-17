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Güldür Güldür Show'un yayın günü değişti

Show TV'nin BKM imzalı sevilen eğlence programı Güldür Güldür Show'un yayın gününde değişikliğe gidildi.

Show TV'nin BKM imzalı eğlence programı Güldür Güldür Show'un yayın gününü değiştirdi. Daha önce salı günleri ekrana gelen Güldür Güldür Show bundan böyle cuma günleri yayınlanacak.

Yapımcılığını BKM’in üstlendiği, Güldür Güldür Show'un yayın günü değişti. Güldür Güldür Show, 23 Nisan'dan itibaren her Cuma Show TV'de ekrana gelecek.

Güldür Güldür Show daha önce salı günleri yayınlanıyordu.

Öte yandan Show TV'nin cuma günleri ekrana gelen dizisi Ramo, dün akşam 40. bölümüyle ekrana veda etti.

Etiketler show tv güldür güldür güldür güldür show yayın saati
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