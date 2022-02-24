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Güler Işık'tan kötü haber! İkinci kez kansere yakalandı; dua istedi

Güler Işık'tan kötü haber! İkinci kez kansere yakalandı; dua istedi

Türkücü Güler Işık, ikinci kez kansere yakalandı. Daha önce meme kanserini atlatan Işık, sevenlerinden dua istedi.

Sahneleri bırakan ve uzun süredir ekranlardan uzak olan Güler Işık, Uğur Arslan’ın 'Haber Arası' programına katıldı.

Uzun zamandır sağlık sorunlarıyla mücadele eden Işık zorlu süreci şu sözlerle anlattı: "İlk kez 2015 yılında bu illet hastalığa yakalandım ama çok şükür atlatmıştım. Bir şey yoktu, kontrollerimi yaptırıyordum. Son 1,5 yıldır pandemiden dolayı doğru dürüst kontrollerimi yaptıramadım. Gecikmeli şekilde gittim doktora, biyopsi istediler. O sıralarda zaten göğüs kısmımda bir ağrı sızı hissediyordum.”

“SEVENLERİMDEN DUA İSTİYORUM”

Yeniden kansere yakalandığını ifade eden Güler Işık, hissettiği belirtiler ve tedavi süreci hakkında konuşarak sevenlerinden dua istedi: "Doktora tekrar kontrol için gittim ve sonuç kötü geldi. Aynı hastalık değil, fakat bu sefer de süt kanallarında olan bir rahatsızlık ortaya çıktı. Hem akciğerime hem de karaciğerime sıçramış. Acilen tetkikler yapıldı, kontroller yapıldı. Doktorlar ‘tedavi olmalısın’ dedi. Hemen kemoterapiye başladık, Allah'a şükür iyi sonuç veriyor. ‘Yüce Rabbim bunu yeniden atlatmama müsaade edecektir’ diye düşünüyorum. Sevenlerimden dua istiyorum.” şeklinde konuştu.

Etiketler güler ışık kanser meme kanseri
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