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  3. 17 Nisan 2018 09:39

Gülşen'e 6 milyon TL'lik piyango

Gülşen, 2018 yazını da konser maratonuyla geçirecek. 75 konserlik anlaşma yapan popçu, toplam 6 milyon TL kazanacak

Gülşen'e 6 milyon TL'lik piyango
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Gülşen önceki akşam Mall Of İstanbul’daki MOİ Sahne’de sevenleriyle buluştu. 3 aylık yaz sezonu boyunca 75 konser anlaşması yaptığını söyleyen popçu, Ege veAkdeniz’de art arda sahneye çıkacak. Konser başına 80 bin TL alan Gülşen toplam 6 milyon TL kazanacak.

Güzel şarkıcı, “Bu tempoya nasıl ayak uyduracaksınız?” sorusunu da şöyle yanıtladı: “Doğru beslenerek, planlı yaşayarak üstesinden geleceğim. En önemlisi işimi aşkla yaptığım için problem olmayacak. İşim gibi oğluma da aşığım. Onunla ilgilenirken uykusuz kalsam da Azur bana enerji veriyor.”

 

 

gülşen , konser
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