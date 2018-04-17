Gülşen'e 6 milyon TL'lik piyango

Gülşen önceki akşam Mall Of İstanbul’daki MOİ Sahne’de sevenleriyle buluştu. 3 aylık yaz sezonu boyunca 75 konser anlaşması yaptığını söyleyen popçu, Ege veAkdeniz’de art arda sahneye çıkacak. Konser başına 80 bin TL alan Gülşen toplam 6 milyon TL kazanacak.

Güzel şarkıcı, “Bu tempoya nasıl ayak uyduracaksınız?” sorusunu da şöyle yanıtladı: “Doğru beslenerek, planlı yaşayarak üstesinden geleceğim. En önemlisi işimi aşkla yaptığım için problem olmayacak. İşim gibi oğluma da aşığım. Onunla ilgilenirken uykusuz kalsam da Azur bana enerji veriyor.”