Gülşen'e cezaevinde ilk ziyaret! Avukatından açıklama geldi

İmam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilen şarkıcı Gülşen'i eşi Ozan Çolakoğlu ziyaret etti. Avukatı Gökçe Kılıç Gülsaran, ''Gülşen'in durumu gayet iyi. İlgilenen herkese teşekkür ediyor. Gayet güçlü.'' dedi.

Giydiği kıyafetlerden, konserdeki olay hareketlerine kadar gündemden düşmeyen şarkıcı Gülşen'in neden tutuklandığı en çok merak edilen konulardan biri oldu. Gülşen'in İmam Hatiplilere ne söylediği de merak edilen bir diğer konu oldu. Gülşen bir konserinde İmam Hatiplilere "sapık" göndermesinde bulununca önce gözaltı kararı çıkarıldı. İfade veren Gülşen daha sonra da tutuklandı.

Gülşen neden tutuklandı?

Gülşen bir konserinde, "arkadaşına dönüp bu İmam Hatip mezunu sapıklığı oradan geliyor" sözlerinden sonra ülke gündemine oturdu. Verdiği konserde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" iddiasıyla soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen önce gözaltına alındı. İfade vermesinin ardından açıklama yapan Gülşen, "İnandığım özgürlüğü savunurken, eleştirdiğim radikal uca kendimin savrulduğunu görüyorum. Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum" ifadelerini kullandı. Daha sonra Gülşen tutuklanarak Bakırköy Cezaevi'ne gönderildi.

Eşi ve avukatı ziyaret etti

Şarkıcı Gülşen imam hatip liselerine yönelik sözleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında dün akşam tutuklandı. Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu. Eşi Ozan Çolakoğlu ve avukatı Gülşen'i ziyarete geldi. Gülşen ve avukatının görüşmesi yaklaşık 4 saat sürdü.

"Gülşen'in durumu gayet iyi"

Görüşmenin ardından açıklama yapan avukatı Gökçe Kılıç Gülsaran, "Gülşen'in durumu gayet iyi. İlgilenen herkese teşekkür ediyor. Gayet güçlü. Kendisi açıklama metninde birilerini kırdıysam hepsinden özür dilerim dedi. Ben hukukçuyum bu neticenin böyle olmaması gerekiyor. Teknik takipler yapılıyor" dedi.