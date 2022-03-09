Gülşen'in ''lolipoplu'' cesur şarkı kapağı olay oldu
Cesur dekolteli sahne kıyafetleriyle gündemden düşmeyen başarılı şarkıcı Gülşen bu sefer de yeni şarkısının kapak fotoğrafı ile sosyal medyayı salladı.
Tercih ettiği cesur sahne kıyafetleriyle sık sık magazin basınında yer alan şarkıcı Gülşen, en son dün akşam sahne aldığı Zorlu PSM'de seyircinin kucağına oturarak şaşkınlık yaratmıştı.
Ünlü şarkıcının cuma günü yayınlayacağı 'Lolipop' şarkısının kapak fotoğrafı sosyal medyada yer aldı. 45 yaşındaki şarkıcının kapakta lolilop yaladığı görüntü eleştiri yağmuruna tutuldu.
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