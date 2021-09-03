Gündeme bomba gibi düşen aldatma itirafı

Kim Kardashian ve Kanye West'in boşanma davaları sürerken West'ten bomba gibi bir Kim Kardashian itirafı geldi. İki çocuğun üstüne aldatmış...

West'in yeni albümündeki itirafları olay oldu. Görünüşe göre West, karısıyla hesaplaşmasını da itiraflarını da şarkılar üzerinden yapıyor. Kanye West'in Donda albümündeki Hurricane adlı şarkısında yer alan sözler, 44 yaşındaki rap'çinin, Kim Kardashian'ı 'iki çocuğun üstüne' aldattığını ortaya çıkardı. Daha doğrusu hayranları bu şarkı sözlerini bir itiraf olarak algıladı.

ALDATMA İTİRAFI

West, Hurricane adlı şarkısında " İşte çok zengin gibi davranıyorum / İşte yeni bir genç kızla (yeni bir piliçle) geldim / Ve ben gerçeğin ne olduğunu biliyorum / İki çocuğun ardından hâlâ oynuyorum / Hayatta hazmedilmesi gereken çok şey var" şeklinde sözlere yer veriyor. Bu durum da onun, Kardashian ile birlikteliklerinden dünyaya gelen ilk iki çocuğu North ve Saint'in doğumlarından sonra eşini aldattığının bir göstergesi olarak yorumlandı.

ŞARKI SÖZLERİYLE KENDİNİ İFADE EDİYOR

Bir kaynağın People dergisine verdiği demece göre şarkı sözleri Kanye West, yanlış yaptığı her şeyi itiraf etmek ve aynı zamanda özür dilemek için şarkı sözlerini kullanıyor. Kanye West şarkı sözlerinden birinde Kardashian ile birlikte yaşadıkları California'daki milyon dolarlık malikaneye de gönderme yapıyor.