Gündüz kuşağında bir rezalet daha: Genç kıza küfredip canlı yayında dövdü

Star TV’de yayın hayatına başlayan ‘Zahide Yetiş ile Yeniden Başlamak’ programında bir babanın kızını dövdüğü anlar büyük tepki çekti. Star TV’de Zahide Yetiş’in sunduğu ‘Zahide Yetiş ile Yeniden Başlamak’ isimli programa katılan Yusuf isimli bir baba, stüdyodaki cam bölmenin arkasında bekleyen bir erkekle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba Yusuf, cam bölmeye doğru yöneldi. O sırada yayın ekibi tarafından cam bölmeden uzaklaştırılan Yusuf, stüdyoda bulunan koltuğa oturtuldu. Koltuğa oturana kadar cam bölme içerisinde bulunan şahsa küfür eden Yusuf’un sesi yayın ekibi tarafından kapatıldı. Yusuf isimli baba, daha sonra ayağa kalkarak yanında oturan kızını “Ben sana ne dedim” diyerek döverek küfür etmeye devam etti. O sırada Zahide Yetiş ise baba Yusuf’a “Ne yapıyorsunuz? Çıkın, istemiyorum sizi stüdyomda” dedi. Şahsın kızını dövdüğü anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem oldu.