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  3. 02 Aralık 2018 11:07

Gürgen Öz'den Metin Hara'ya olay gönderme

Ünlü oyuncu Gürgen Öz, sosyal medyada ünlü model Adriana Lima ile aşk yaşayan Metin Hara'yı hedef aldı.

Gürgen Öz'den Metin Hara'ya olay gönderme
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Kitapçıda çektiği videoyu Öz, "The K.R.O. Gösteriş ve ilüzyondan uzak, sadelikle yaşamayı savunan kendi tabiriyle modern derviş Metin Hara, instagramda sevgilisiyle kalpli, aşk okları dolu, emojili (+13) video paylaşmış ve aşkını bir kez daha sadelikle ifade etmiş. Onun yolu tam yol, aşkın istilası. Maşallah her yerde karşımıza çıkıyor, kaçamıyoruz" notuyla paylaşarak Adriana Lima ile "Kırmızı saçlı çocuk" dediği Metin Hara'nın öpüştüğü post'a da gönderme yaptı.

METİN HARA'DAN SERT YANIT

Gürgen Öz'ün bu videosundan birkaç saat sonra Metin Hara, kişisel Instagram hesabının Hikaye bölümünde "Aklı kısa olan kişiye uzun cevap verilmez. Konfüçyus" paylaşımını yaptı. Hara'nın bu paylaşımı, Öz'e yanıt olarak algılandı.

 

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