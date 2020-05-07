Gürgen Öz'den yüksek fatura isyanı: Müneccimlik eğitimi almışlar

Oyuncu Gürgen Öz, yüksek fatura şikayetleri üzerine hakkında soruşturma başlatılan İGDAŞ'ı eleştirdi. Faturaların iki aylık gelmesini esprili bir dille eleştiren oyuncu, "İGDAŞ müdürlerinin müneccim olduğunu bilmiyordum" dedi.

"ADAM KALPTEN BAĞLI BİZE"

Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Gürgen Öz, "Evet, arkadaşlar gülmeyeyim diyorum, sinirlerime hakim olamıyorum, doğal gaz faturası geldi, iki aylık. Yani önümüzdeki ayı da kesmişler. Ben tabi doğal gaz İGDAŞ çalışanlarının, müdürlerinin müneccim olduğunu bilmiyordum. Müneccimlik eğitimi de alıyorlarmış. Adam kalpten bağlı bize. Hissediyor bizi. Diyor, bu, bu kadar yakar, bu kadar yakar. Öyle seviyorlar bizi" diyerek tepki gösterdi.





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