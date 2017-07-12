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  3. 12 Temmuz 2017 09:12

Hacı Sabancı ile Ahu Yağtu dudak dudağa !

Hacı Sabancı ile Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu, bir gece kulübünde sabaha kadar eğlendi.

Hacı Sabancı ile Ahu Yağtu dudak dudağa !
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Hacı Sabancı (30) ile Cem Yılmaz’ın eski eşi, mankenoyuncu Ahu Yağtu (39) önceki gece Emirgan’daki gece kulübü ‘Gizli Kalsın’da sabaha kadar çok samimi şekilde eğlendi.

SABAH 05.00'TE BİTTİ

Posta'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; çift dikkatli bakışlara aldırmadan danslar etti, öpüştü. Hacı Sabancı ile Ahu Yağtu’nun, 02.00’de başlayıp sabah 05.00’te biten eğlencesine bir ara oyuncu Farah Zeynep Abdullah da katıldı.

'ÇOK AĞLADIM DEMİŞTİ'

Hacı Sabancı 6 yıl aşk yaşadığı manken-oyuncu Özge Ulusoy’dan (34) geçen Nisan’da ayrılmıştı. Özge Ulusoy “İlişki bitince çok ağladım. Aşk acısını yenmek için sürekli çalışıyorum” demişti.

Bu arada Ahu Yağtu ile Özge Ulusoy birçok davet ve organizasyonda bir araya geldi. Aynı ortamlarda buluşup basına pozlar verdi.

Posta

hacı sabancı , ahu yağtu