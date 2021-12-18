  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Hadise, annesi için kesenin ağzını açtı

Hadise, annesi için kesenin ağzını açtı

Hadise, annesi için kesenin ağzını açtı

Şu sıralar Mehmet Dinçerler ile yaşadığı aşkla gündeme gelen şarkıcı Hadise, annesi Gülnihal Açıkgöz'e yeni yıl hediyesi olarak ev alacak.

Oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra iş insanı Mehmet Dinçerler'le yeni bir aşka yelken açan Hadise, sıkıntılı günleri geride bıraktı. Özel hayatında aradığı mutluluğu bulan şarkıcının yazın nikâh masasına oturacağı konuşuluyor.

Güneş gazetesinin haberine göre; yeni yılı sahnede karşılayacak olan ünlü popçu, annesi Gülnihal Açıkgöz'e yılbaşı hediyesi için kesenin ağzını açtı.

Sık sık Belçika'da yaşayan annesinin yanında soluğu alan Hadise'nin, üç milyon TL'ye iki katlı bahçeli villa aldığı iddia edildi. Ünlü popçunun, evin dekorasyonunu annesinin zevkine göre döşediği belirtildi.

 

 

Güneş

Etiketler hadisenin annesi yılbaşı hediyesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''İstiklal Marşı'nın şifresini çözdüm''
AK Parti kulislerinden sızdı: İşte emekli maaşı için konuşulan zam oranı
Canlı yayında olay iddia: ''5'li çete CHP'nin İYİ Parti'nin kapısında bekliyor''
2023 seçimlerinin kaderini belirleyecek anket sonucu açıklandı
Cem Küçük'ün bu asgari ücret kıyası canlı yayını karıştırdı
TÜSİAD'tan AK Parti iktidarına ''ultimatom'' gibi uyarı
TOGG bombayı patlattı! İşte yerli otomobilin logosu
İsmail Saymaz ''gerçek yüzünü açıklayacağım'' dedi, Özgür Demirtaş'tan yanıt geldi
Böylesi ne görüldü, ne duyuldu: Koronavirüste sıradışı semptom
Komşuların gözü Edirne'de! Konuta talep patladı