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Hadise, ''Seni çok seviyorum'' notuyla yeğenini paylaştı

Hadise, ''Seni çok seviyorum'' notuyla yeğenini paylaştı
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Paylaşımlarıyla sıkça gündem olan Hadise sosyal medya hesabından yeğenini paylaştı.

Ünlü şarkıcı Hadise, her daim magazin gündemindeki yerini kimseye kaptırmıyor. Her paylaşımı her söylediği gündem olan ünlü şarkıcı, son eklediği fotoğraflarla da konuşuldu.

37 yaşındaki şarkıcı, Instagram hesabından kardeşi Murat Açıkgöz'ün oğlu Melik Hamza’nın doğum gününü kutladı.

Hadise, ''Seni çok seviyorum'' notuyla yeğenini paylaştı - Resim : 1

 "SENİ ÇOOOOK SEVİYOR HALAN”

Yeğeniyle verdiği pozları yayınlayan Hadise, "Canımın en içi iyi ki doğdun! Seni çooook seviyor halan” notunu düştü.

Yeğeninin üzerine titreyen Hadise’nin paylaşımına takipçileri yorum yağdırdı.

Hadise, ''Seni çok seviyorum'' notuyla yeğenini paylaştı - Resim : 2

Etiketler hadise poz seni çok seviyorum hadise yeğeni
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