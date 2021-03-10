Geçtiğimiz günlerde kendisine karaciğer nakli yapılan ve durumu kötüye giden ve kız kardeşinden böbrek nakli yapılan Hakan Taşıyan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Ankara Şehir Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gören Hakan Taşıyan'a geçtiğimiz günlerde karaciğer nakli yapılmıştı. Dün de kız kardeşinden alınan böbrek Taşıyan’a nakledildi. Ünlü sanatçının son durumuyla ilgili bilgi sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Hakan Taşıyan’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ameliyat süreci hakkında bilgi verildi; "Dün gerçekleştirilen böbrek nakli ameliyatımız da, sağlık ekibimizin yoğun gayretleriyle başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Şu an kendisinin ve kız kardeşinin durumu iyidir. Tedavi sürecimiz devam etmektedir. Aralıklarla gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır."

"Miraç Kandilinizi kutlar, bu süreçte can-ı gönülden dualarıyla yanımızda olan tüm sevenlerimize, dostlarımıza ve yoğun gayretleriyle yanımızda olan tüm sağlık ekibimize, ayrıca Sağlık Bakanlığımızın değerli yetkililerine teşekkürü bir borç biliriz. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Mutlu, sağlıklı ve huzurlu günlerde buluşmak dileğiyle."



Ne olmuştu?

Ankara’da yaşayan ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan, yaklaşık bir yıl önce yaşadığı rahatsızlık sonrası özel bir hastaneye kaldırıldı. Hakan Taşıyan, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Dört ay önce tekrar rahatsızlanan Hakan Taşıyan, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Burada yapılan tetkitlerin ardından Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Hastanenin Onkoloji bölümünde tedavi altına alınan Hakan Taşıyan için acil olarak böbrek ve karaciğer nakline ihtiyaç olduğu tespit edildi. Ailesinden alınan örnekler sonucunda Taşıyan’ın kız kardeşinin böbreğinin Hakan Taşıyan’a nakledilebileceği belirlendi. Aranan karaciğer de İzmir'de beyin ölümü gerçekleşen 45 yaşındaki hastadan alındı.

"Dualarınıza ihtiyacım var"

Sosyal medya hesabından sevenlerine seslenen Hakan Taşıyan; "Dualarınıza ihtiyacım var gönül Dostlarım. Tekrar görüşmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.