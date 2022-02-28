Halil Sezai ''şüpheli'' sıfatıyla ifade verdi

Şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi.

Anadolu Adalet Sarayı'na avukatı ile gelen şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, soruşturmayı yürüten Basın Suçları Soruşturma Bürosu'na gitti.

Paracıkoğlu'nun sahneye çıktığı bir mekanda daha önce tartıştığı komşusu Hüseyin Meriç'e yönelik tehdit ve hakaret suçlarını işlediği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla ifadesi alındı.

Paracıkoğlu'nun, ifadesinde suçlamayı kabul etmeyerek kimseye yönelik tehdit ve hakarette bulunmadığını söylediği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Tuzla'da bir sitede 2 villayı film çekimi için kiralayan Paracıkoğlu ile yan villada yaşayan Hüseyin Meriç (66) arasında tartışma çıkmıştı.

Yaşanan tartışma sırasında darbedildiğini belirten Meriç, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine şikayette bulunmuş, Paracıkoğlu, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderilmişti.

Hakkında açılan dava kapsamında yargılanan Halil Sezai Paracıkoğlu, 'silahla basit yaralama', 'hakaret', 'mala zarar verme' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından toplam 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilmişti.

Hüseyin Meriç, Paracıkoğlu hakkında tahliye edilmesinin ardından sahne aldığı bir mekanda kendisine yönelik 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarını işlediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.