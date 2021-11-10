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Haluk Levent'ten, AHBAP'a yapılan bağışlarla ilgili açıklama

Haluk Levent'ten, AHBAP'a yapılan bağışlarla ilgili açıklama

AHBAP Derneği kurucusu derneği başkanı ve müzisyen Haluk Levent, yangın ve sel bölgesindeki paraların nereye gittiğini sosyal medya hesabından açıkladı.

Türkiye, 2021 yazında yangın ve sel gibi pek çok felaket yaşamıştı. Yaşanan felaketlerde yüz binlerce lira bağış toplanmıştı. AHBAP Derneği kurucusu ve sanatçı Haluk Levent, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarından, sel felaketlerinden ve depremlerden etkilenen iller için toplanan bağışların nereye gittiğini açıkladı.

"ÖNEMLİ BİR AÇIKLAMA YAPACAĞIM" DEMİŞTİ
Levent, önemli bir haber duyuracağını, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

Sanatçı, "Bugün saat 15.00 de önemli olduğunu düşündüğüm bir açıklama yapacağım" ifadelerini kullanmıştı.

"KURUŞU KURUŞUNA..."
Saatler 15.00'i gösterdiğinde bir paylaşım yapan Levent, yaz boyunca yaşanan afetler sırasında toplanan yardımların nereye gittiğini tek tek açıkladı.

Bağışların miktrarları dahil olmak üzere nerelere ulaştırıldığını 4 dakikalık bir video ile duyuran ünlü sanatçı, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bildiğiniz gibi yaz boyunca afetler yaşadık. Sizler de Ahbap’a bağış yaptınız. Kuruşu kuruşuna fatura, makbuzuna kadar sizin adınıza bu yardımları ulaştırdık. Yangın ve sel felaketi dışında yapılan bağışların da nerelere kullanıldığının açıklamaları var aşağıda. Bilginize."

Etiketler haluk levent açıklama AHBAP
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