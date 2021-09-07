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Haluk Levent'ten müjdeli haber! Koronavirüsü atlattı

Haluk Levent'ten müjdeli haber! Koronavirüsü atlattı

AHBAP derneğinin kurucusu ünlü sanatçı Haluk Levent, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Levent, koronavirüsü atlattığını açıkladı.

Yaptığı yardımlarla sık sık gündeme gelen Haluk Levent, yakın zamanda koronavirüse yakalanmış ve evde tedavi altına alınmıştı. Levent, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile güzel haberi takipçileriyle paylaştı.

Levent, paylaşımında 'Moskova için zorunlu PCR testi sonucu covid pozitif çıkmıştım. Hatta yanlıştır diye kan testi de yaptırmıştım. Sonuç pozitifti. Öksürük, ağrı, ateş filan. Hiç, hiç birini yaşamadım. Bugün 8.gün ve az önce haber geldi. Testim negatif... Herkesin rahat atlatması dileğiyle' ifadelerini kullandı.

 

Etiketler haluk levent covid-19 koronavirüs
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