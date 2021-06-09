Hande Erçel'in ''bazlama surat'' davasında karar verildi

Oyuncu Hande Erçel, kendisine 'bazlama surat' diyen sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç'a açtığı manevi tazminat davasını kazandı.

Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan ve son günlerde dizideki rol arkadaşı Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hande Erçel, sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç’a açtığı manevi tazminat davasını kazandı.

Hande Erçel, fotoğrafına "Bazlama surat" yorumu yapan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç'a 15 bin lira istemiyle tazminat davası açmıştı.

İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Duruşmada Hande Erçel'in avukatı, "Ceza mahkemesinin verdiği karar kesinleşmiştir, Alp Kılınç'ın ifadelerinin hakaret teşkil ettiği sabittir" diyerek, davanın kabulünü, Kılınç'ın avukatı ise reddini istedi.

ALP KILINÇ, HANDE ERÇEL'E TAZMİNAT ÖDEYECEK

Mahkeme, davayı kısmen kabul ederek, Alp Kılınç'ın Hande Erçel'e bin lira tazminat ödemesine karar verdi.

Hande Erçel'e tazminat ödemesine karar verilen Alp Kılınç, Instagram hesabından şaşırtan bir paylaşım yaptı.

"BAŞIMIN GÖZÜMÜN SADAKASI OLSUN"

Kılınç, "Sayemde bişektomi yaptırdın. Bugünkü eserini bana borçlusun. Başımın gözümün sadakası olsun" ifadelerini kullandı.

Alp Kılınç, "Hande Erçel'in öncesi-sonrası" şeklinde bir paylaşım yaparak Erçel'in yıllar içerisindeki değişimini yine gündeme getirdi.