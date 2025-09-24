Hasan Can Kaya'dan 325 bin Dolarlık açıklama: Exxen'den Disney+'a neden geçti ?

  1. Anasayfa
Konuşanlar programıyla şöhreti yakalayan Hasan Can Kaya, Exxen platformundan ayrılarak Disney+'a geçişiyle ilgili "325 bin dolarlık transfer ücreti aldı" iddialarına ilk kez yanıt verdi.

YouTube’da yayınlanmaya başlayan ve kısa sürede büyük bir hayran kitlesi kazanan Hasan Can Kaya’nın Konuşanlar programı, Exxen’deki 3 yıllık serüveninin ardından yeni adresine kavuştu.

Exxen'den ayrılarak Disney+ ile anlaşan Hasan Can Kaya'nın bu transferden 325 bin Dolar aldığı iddia edilmişti.

Gazete Oksijen'den Burak Göral'a konuşan Hasan Can Kaya, Disney+’a 325 bin Dolarlık transfer ücreti iddiaları için "Medyada yazılan paraların hiçbiri doğru değil. Tabii ki tüm zamanların en çok izlenen komedi programlarından birisini bedavaya yapmıyoruz ama settekilerle birlikte 60’a yakın çalışma arkadaşımız, yeni projelere yapılan yatırımlar ve daha pek çok maddi manevi sorumluluğum var. Yoksa kişisel olarak para hiçbir zaman benim için ana motivasyon kaynağı olmadı" dedi.

 Kaya, şu ifadeleri kullandı;

"Bunun pek çok cevabı var. Sanırım ben konfor alanında motive olabilen biri değilim. Çünkü YouTube’da sıfırdan başlayıp altıncı ayımızda bölüm başı 14 milyon ortalama izlenmeye ulaşmışken bunun konforunu yaşamak yerine YouTube’u bırakıp yeni açılan sıfır aboneli paralı platforma transfer olmuştum. Zaman içerisinde orada paralı platform rekortmeni olup yaklaşık 200 bölüm yaptıktan sonra bu konfor alanından çıkıp hedefi büyütmek ve globale açılmak istedim. Temel sebebi bu diyebiliriz."

 

 

