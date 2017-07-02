Hayranlarına büyük müjde

Game of Thrones'da Khaleesi karakterini canlandıran Emilia Clarke yeni sezonla ilgili bomba bir bilgi verdi.

Tüm dünyada büyük bir izleyici kitlesi bulunan Game of Thrones dizisinin güzel yıldızı Emilia Clarke, Rolling Stones dergisine verdiği röportajda, dizide canlandırdığı Daenerys Targaryen’in 7. sezonda ölmeyeceğini açıkladı.



'BİR SEZON DAHA BURADAYIM'



Clarke, “Şüphesiz ki diziye devam eden ve yeni başlayanlar olacaktır; kim bilir. Ama ben bir sezon daha buradayım” dedi. Londra doğumlu aktris Clarke, “Normalde Belfast’ta çok zaman geçirmiyorum ama bu sezon orada biraz daha fazla zaman geçirdim” diye konuştu.