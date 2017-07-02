Böylesi görülmedi ! 106 yılın sıcaklık rekoru...
Böylesi görülmedi ! 106 yılın sıcaklık rekoru...
Valilik'ten ''Onur Yürüyüşü'ne ikinci yasak
Valilik'ten ''Onur Yürüyüşü'ne ikinci yasak
Bombalı araçla intihar saldırısı ! Ölü ve yaralılar var
Bombalı araçla intihar saldırısı ! Ölü ve yaralılar var
Şırnak ve Mardin'de 1'i sağ 12 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak ve Mardin'de 1'i sağ 12 terörist etkisiz hale getirildi
FETÖ operasyonları devam ediyor: 15 gözaltı
FETÖ operasyonları devam ediyor: 15 gözaltı
3 çocuk uyuyordu ! Halk otobüsü dehşeti...
3 çocuk uyuyordu ! Halk otobüsü dehşeti...
Atatürk Havalimanı'nda bagaj kavgası !
Atatürk Havalimanı'nda bagaj kavgası !
AK Parti MKYK'sında neler konuşuldu ?
AK Parti MKYK'sında neler konuşuldu ?
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 02 Temmuz 2017 12:08

Hayranlarına büyük müjde

Dünyaca izlenen Game of Thrones dizisinde Khaleesi karakterini canlandıran Emilia Clarke yeni sezonla ilgili müjdeyi verdi.

Hayranlarına büyük müjde
A+ A-

Game of Thrones'da Khaleesi karakterini canlandıran Emilia Clarke yeni sezonla ilgili bomba bir bilgi verdi.

Tüm dünyada büyük bir izleyici kitlesi bulunan Game of Thrones dizisinin güzel yıldızı Emilia Clarke, Rolling Stones dergisine verdiği röportajda, dizide canlandırdığı Daenerys Targaryen’in 7. sezonda ölmeyeceğini açıkladı.

'BİR SEZON DAHA BURADAYIM'

Clarke, “Şüphesiz ki diziye devam eden ve yeni başlayanlar olacaktır; kim bilir. Ama ben bir sezon daha buradayım” dedi. Londra doğumlu aktris Clarke, “Normalde Belfast’ta çok zaman geçirmiyorum ama bu sezon orada biraz daha fazla zaman geçirdim” diye konuştu.

emilia clarke , khaleesi , game of thrones