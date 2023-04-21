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Hazal Kaya ile Ali Atay dudak dudağa aşka geldi

Hazal Kaya ile Ali Atay dudak dudağa aşka geldi
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Hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmasıyla gündeme gelen Hazal Kaya eşi Ali Atay'ın doğum gününü dudak dudağa bir pozla kutladı.

Uzman Çavuş Musa Orhan'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırılan Ezgi Mola'ya destek veren Hazal Kaya hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Bu karar sonrası Hazal Kaya'ya destek mesajı yağdı. Sosyal medyada gündem olan Hazal Kaya ise son pozuyla beğeni topladı.

 Şimdilerde "Leyla ile Mecnun" dizisinin yeni sezonunda boy gösteren Ali Atay, 47 yaşına bastı. Hazal Kaya da Atay'ın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Eşiyle dudak dudağa bir anını paylaşan Kaya, "İyi ki doğdun sevgilim" ifadelerini kullandı.

 

Etiketler ali altay hazal kaya aşk dudak dudağa
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